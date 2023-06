Țara care a construit un oraș special pentru președinte. Este alb complet și toate clădirile au șapte etaje

21:50

Un accident foarte grav a avut loc în județul Vâlcea, joi seara. O mașină în care se aflau cinci persoane a fost lovită de tren. Una dintre victime a decedat. Celelalte patru, doi adulți și […] The post Autoturism lovit de tren în Vâlcea. Cinci persoane se aflau în mașină în momentul impactului appeared first on Cancan.