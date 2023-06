Un escroc a stat 603 zile într-un hotel de 5 stele, fără a plăti vreun ban. Ireal ce „manervă” a făcut

22:00

De aproximativ trei ani, Răzvan Simion (42 de ani) și Daliana Răducan (32 de ani) trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. În luna ianuarie a acestui an, simpaticul prezentator de la Antena 1 a decis […] The post Răzvan Simion a făcut marele anunț! Când are loc nunta cu Daliana: „A ales și rochia” appeared first on Cancan.