17 trupe din 10 țări intră în International Jazz in the Park Competition. HOME of IQOS propune o nouă experiență de festival

Din Japonia la New York și din New York la Cluj, trompetistul de geniu Takuya Kuroda va concerta pentru prima oară în România. Pe lista invitaților speciali de la Jazz in the Park i se mai alătură Shay Hazan și Mădălina Pavăl Orchestra, artiști care vor ridica publicul în picioare.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)