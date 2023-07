Anghel Damian are și altă viață, nu tot universul lui se întârte în jurul iubitei care l-a făcut tata. Ei o “înlocuiesc” pe Theo Rose!

22:30

Au apărut noi informații referitoare la scandalul de dopaj în care este implicată Simona Halep. Tenismena în vârstă de 31 de ani a mers la audieri în cursul zilelor de miercuri și joi (28 și […] The post 2 ani de suspendare pentru Simona Halep, cu începere din noiembrie 2022. Anunțul momentului vine din Spania appeared first on Cancan.