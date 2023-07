Gigi Becali pune „tunurile” pe FRF: „Abuz, tiranii, mizerii! Comandă Stoichiță? Face Rotaru schimbări?” + noi acuzații la adresa lui Burleanu

23:00

Venus Williams (43 de ani) nu are planuri de retragere, ea o va întâlni în primul tur la Wimbledon, turneu care debutează luni, pe Elina Svitolina.Venus Williams va bifa a 24-a participare la Wimbledon în acest an. Prima sa ediția a fost tocmai în 1997, iar până acum a fost absentă doar în 2013 și 2020. Venus s-a impus de cinci ori pe iarba de la All England Club în 2000, 2001, 2005, 2007, 2008, jucând alte patru finale. ...