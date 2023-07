Marius Șumudică a reziliat contractul cu Al-Raed

Marius Șumudică (52 de ani) a reziliat contractul cu saudiții de la Al-Raed. Marius Șumudică mai avea un an de contract în prima ligă din Arabia Saudită, la Al-Raed. De comun acord cu șefii clubului, antrenorul a decis să rezilieze înțelegerea. „Mă bucur că am dus la bun sfârșit un an acolo, nu e ușor să reziști un sezon întreg în Arabia Saudită. Le mulțumesc tuturor celor din club, ne despărțim pe cale amiabilă. ...

