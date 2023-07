Vizite gratuite la Muzeul Național Cotroceni, cu ocazia aniversării a 32 de ani de la înființare

18:10

Într-un demers de recuperare a istoriilor recente și de a integra scenografiile virtuale în spectacolul de teatru contemporan, regizoarea Catinca Drăgănescu alături de artistul Ciprian Făcăeru, vor monta la Teatrul Național din Craiova ”Reconstituirea ’68”, parte a proiectului european ACuTe (Culture Testbeds for Performing Arts and New Technology), un proiect de mari dimensiuni în care Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova este partener.