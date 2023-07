Dinamo turează motoarele la maximum: pe lângă cei trei jucători sosiți în Slovenia, luni se mai fac două transferuri

23:50

Marius Șumudică (52 de ani) nu mai este antrenorul saudiților de la Al-Raed. Marius Șumudică mai avea un an de contract în prima ligă din Arabia Saudită, la Al-Raed, dar nu va duce la bun sfârșit înțelegerea. Ocupanta locului 10 în ediția precedentă de campionat a decis rezilierea unilaterală.Marius Șumudică nu continuă la Al-Raed„Mă bucur că am dus la bun sfârșit un an acolo, nu e ușor să reziști un sezon întreg în Arabia Saudită. ...