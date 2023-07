Se mărită Claudia Pătrășcanu? Apariție total bulversantă a fostei soții a lui Gabi Bădălău

13:30

Începând cu 1 iulie până pe 15 august 2023, turiștii care vor ajunge pe litoralul românesc vor avea parte de o ”surpriză”. Această perioadă este considerată vârf de sezon, motiv pentru care prețurile înregistrează noi […] The post Scumpirile se aplică de azi, 1 iulie 2023. Cât costă o noapte de cazare la mare sau un șezlong, în vârf de sezon appeared first on Cancan.