Ramona Păuleanu, dezvăluiri neaşteptate despre căsnicia cu Adrian Cuculis. Fosta vedetă de la Antena 1, la capătul puterilor: „Urlam, explodam de la nimic”

19:00

Relaţia dintre Andreea Bălan şi Victor Cornea a fost intens dezbătută de fani, în primul rând din cauza diferenţei de vârstă dintre cei doi. Recent, frumoasa artistă a ţinut să lămurească acest aspect şi a […] The post Andreea Bălan a dat tot din casă! Ce a atras-o pe artistă cel mai mult la partenerul său appeared first on Cancan.