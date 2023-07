Cum a luat BAC-ul Fulgy, fiul Clejanilor: “Uitați-vă cum am mâna, am scris 9 pagini”

09:40

CANCAN.RO vă propune încă un banc amuzant, așa cum v-am obișnuit. Dialogul de mai jos este epic! Cu siguranță va aduce zâmbetul pe fața oricui. Vezi în ce situație ajunge Bulă în timp ce vorbește […] The post BANC | Bulă vorbește cu ginecologul Bubulinei: „Sunt îngrijorat, domn doctor!” appeared first on Cancan.