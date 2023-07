Ilinca Vandici transmite un mesaj pentru „fostul”, la doar o lună după despărțire: „Nu mă găsești unde m-ai lăsat”

16:10

Agenția spațială americană NASA are planuri îndrăznețe pentru viitor. Astronauți americani vor ajunge din nou pe Lună, după 50 de ani de la prima aselenizare. Misiunea, denumită Artemis II, a fost programată pentru lansare în […] The post Vor să ducă evoluția umană la un alt nivel. Misiunea specială pe Lună, ce intenționează să facă NASA appeared first on Cancan.