BANC | „Gogule, stai de juma’ de oră cu telefonul la ureche”

21:30

După ce i-a expirat contractul cu cei de la PSG, Lionel Messi (35 de ani) a fost asaltat cu mai multe oferte. În ciuda faptului că Al-Hilal l-a ademenit cu cel mai mare salariu din […] The post Ce salariu va avea Lionel Messi la noua sa echipă. „A fost nevoie de trei ani să-l convingem” appeared first on Cancan.