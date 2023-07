Micuțul Sasha îi dă bătăi de cap lui Theo Rose! Cu ce probleme se confruntă băiețelul: „Țipă să-l audă lumea”

13:50

Mai mulți români au avut parte de un adevărat calvar în Bulgaria. Și-au rezervat vacanțele pe litoralul vecin cu mult timp înainte, însă au avut parte de o surpriză total neplăcută atunci când au ajuns […] The post Vacanță de coșmar pentru mulți români. Ce au pățit după ce au plătit bani grei la un hotel din Bulgaria: „Nimeni nu ne-a spus” appeared first on Cancan.