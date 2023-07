Tavi Clonda, de urgenţă la spital! Soţul Gabrielei Cristea a trecut prin clipe cumplite

14:00

Gheorghe Stelian își trăiește viața din plin. Denunțătorul-cheie din celebrele dosare “Microsoft” și “Șpagă la ANRP” a petrecut alături de Andreea Bododel la Mykonos, iar CANCAN.RO are imaginile. Stelu nu s-a uitat la “cașcaval” și […] The post Denunțătorul DNA Gheorghe Stelian, zis Stelu ANRP, și Andreea Bododel, distracție de cinci stele departe de România. Și-au făcut de cap pe insula milionarilor! appeared first on Cancan.