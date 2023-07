Theo Rose, la un pas să pice BAC-ul. Ce note a luat vedeta Pro TV la Bacalaureat

14:20

Noi schimbări au loc în economia emisiunii iUmor. Încă un veteran al producției a renunțat la contractul cu Antena 1 și a anunțat că se retrage de pe micile ecrane. După ce Mihai Bendeac a […] The post Șerban Copoț, OUT de la iUmor, după presupusul scandal cu magicianul Robert Tudor! Primele declarații ale fostului prezentator appeared first on Cancan.