Când încep, de fapt, filmările pentru sezonul 15 iUmor la Antena 1. Surpriză de proporții pentru fanii emisiunii

17:20

Au apărut noi informații referitoare la crima din Brașov, care a avut loc la începutul lunii iulie. Potrivit ultimelor date, a fost efectuată autopsia bebelușului în vârstă de un an și șapte luni care ar […] The post Crima din Brașov. Cine e mama bebelușului ucis. Vecinii femeii au rupt tăcerea: „Au țipat că o omoară” appeared first on Cancan.