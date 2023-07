Germania nu intenţionează să staţioneze permanent trupe în România

14:20

Prețul de ofertă final a fost stabilit la 104 lei per acțiune, preț care ridică valoarea companiei Hidroelectrica la 46,8 mld. lei, cel puțin până la data listării. Conform calculelor, rezultă un PER de 9,5, ceea ce înseamnă că recuperarea investiției se face în 9,5 ani, în condițiile stabilității rezultatului net. Începând cu data de 12 iulie 2023, acțiunile Hidroelectrica vor fi admise la tranzacționare, sub simbolul H2O. Acțiunile vor fi incluse în indicele BET al BVB încă din prima zi de tranzacționare, consolidându-și astfel poziția în piața de capital locală.