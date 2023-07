Dana Roba ajunge din nou pe mâinile medicilor! Calvarul continuă pentru femeia bătută cu ciocanul de soț

07:40

După ce și-a măcelărit soția, Daniel Balaciu vine cu declarații surprinzătoare. Bărbatul spune că tot ce a făcut a fost în legitimă apărare. Acesta susține că a fost amenințat de soție și că din teamă […]