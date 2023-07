Naționala feminină își află adversarele pentru Campionatul Mondial 2023, unde miza este și prezența la un turneu preolimpic

Naționala feminină va afla joi cu cine se va lupta la Campionatul Mondial de la finalul acestui an, un turneu cu miză majoră pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2024. Echipa feminină a României are în față un an extrem de important pentru că la finalul lui va evolua la Campionatul Mondial găzduit de Norvegia, Suedia și Danemarca între 29 noiembrie și 17 decembrie. Va fi a 26-a participare a României la CM , fiind singura echipă care nu a ratat nicio ediție. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor