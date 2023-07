Marius Tucă Show începe joi, 6 iulie, de la ora 20.00, live pe gândul.ro. Invitat: Ion Cristoiu

08:50

În urmă cu câteva zile, Bianca Drăgușanu a postat o imagine cu Sofia, fiica sa. Ținuta Dolce & Gabbana pe care o poartă fetița care urmează să facă 7 ani în septembrie. Outfit-ul fiicei divei […] The post Cât costă ținuta Dolce & Gabanna purtată de Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu? Mulți muncesc o lună întreagă pentru această sumă appeared first on Cancan.