Horoscop 6 iulie 2023. Lista nativilor care se confruntă cu probleme de comunicare

11:00

În cadrul unui interviu, Vadim Vîjeu a dezvăluit detalii neașteptate despre Pro TV, postul la care lucrează încă de la debutul său pe micile ecrane. Prezentatorul TV de 54 de ani are 28 de ani […] The post Misteriosul Vadim Vîjeu, de la Pro Tv, dezvăluiri tari despre șefii postului tv: „Nu a venit niciodată cineva să ne spună direct”. Motivul real care l-a ținut în trust appeared first on Cancan.