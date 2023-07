Ce spune Adrian Enache despre nunta fiicei sale însărcinate, Diana, cu băiatul lui Sorin Ovidiu Vîntu și ce nu-i dă voie medicul să facă

12:00

Leonard Doroftei, fostul pugilist de renume, campion mondial WBA la categoria semi-ușoară, a decis să părăsească România în urmă cu câțiva ani. O serie de probleme cu care s-a confruntat l-au făcut să ia această […] The post Leonard Doroftei a ajuns la capătul puterilor! Dezamăgirile l-au făcut să plece din România: „Nici casa nu am terminat-o” appeared first on Cancan.