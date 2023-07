Cât câștigă o femeie de serviciu în Toscana, Italia. Ofertă de nerefuzat pentru românce

17:40

Puțini artiști din țara noastră se bucură de succesul pe care îl are Smiley în industria muzicală. Pe lângă cariera sa, artistul are și o familie frumoasă cu care se mândrește ori de câte ori […] Tatăl lui Smiley a renunțat și a luat o decizie radicală. Ion Maria a devenit director al unei fabrici de panificație după o viață petrecută ca pilot în cadrul MApN