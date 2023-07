Un băiat de 7 ani din SUA a murit după ce a fost lovit în cap de un glonț rătăcit, tras în timpul unei dispute privind scuterele de apă

05:30

Armata americană a anunțat miercuri, 5 iulie, că a blocat încercările marinei iraniene de a sechestra două petroliere comerciale în apele internaționale din largul Omanului, inclusiv într-o situație în care iranienii au deschis focul asupra uneia dintre nave, informează AFP, potrivit France24. US Navy: Iran tried to seize two oil tankers near the Strait of […]