Centenarul vizitei suveranilor Marii Uniri la Varșovia, sărbătorit în prezența ASR Radu, Principele Consort

Jocul de table este un amestec incitant intre strategie si noroc, un joc de societate distractiv si deosebit de apreciat pentru petrecerea timpului liber, mai ales in excursii, tabere sau calatorii lungi. Desi astazi oamenii folosesc ca metode de distractie jocurile pe dispozitive electronice, jocul de table a ramas o modalitate relaxanta de distractie practicata atat de persoanele in varsta, cat si de tinerii care sunt in permanenta cautare de experiente noi.