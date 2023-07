Au fost declanșate concursurile de admitere la INM și în magistratură

21:30

EUROPAfest 30 debutează pe 7 iulie cu Opening Gala Concert - Jazz at the Palace pe scena Sălii Auditorium a Palatului Regal, actualmente Muzeul Național de Artă al României. De la ora 20:00 vom sărbători deschiderea ediției aniversare alături de artiști cunoscuți ai scenelor de jazz din Italia, Franța, Spania și România. Evenimentul are loc în prezența Altețelor Lor Regale Principele Radu și Principesa Sofia.