„Poate să plece!” » Conducerea Rapidului, prima reacție despre situația lui Adi Mutu: „Trebuie să găsim o soluție, nu?”

Era de așteptat ca naționala Angliei U21 s-o bată pe cea a Israelului în semifinala din Georgia a Europenelor. Una că o bătuse cu 2-0 în grupă și alta că lotul made in England era, și e, cotat la 426 de milioane de euro, iar al adversarului la numai 20.Prea mare diferența, uriașă, ca să nu conteze. De altfel, deși Spania a zdrobit Ucraina în cealaltă semifinală, 5-1, specialiștii înclină s-o considere pe Anglia favorită la câștigarea titlului continental. ...