Tensiuni la Insula Iubirii! Flacăra ispitei s-a aprins, după doar patru zile de difuzare a emisiunii

17:20

La aproape un deceniu de când Mona Segall a semnat cu Antena 1, după 20 de ani petrecuți la PRO TV, celebra producătoare s-ar putea întoarce la postul din Pache Protopopescu. Cel puțin așa își […] The post Cum vrea Pro Tv să distrugă definitiv Antena 1. „Mona Segall, prioritate zero pentru conducerea din Pache Protopopescu appeared first on Cancan.