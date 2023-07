Sfârșit tragic! O femeie a căzut de la etajul 7 al unui bloc din Slatina și a murit

13:50

Ambasada României în SUA și Institutul Cultural Român din New York, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, organizează, în perioada 7-9 iulie 2023, la Washington, D.C., a doua ediție a evenimentului „Romanian Weekend at The Wharf”, cel mai mare proiect de diplomație culturală al României în Statele Unite.