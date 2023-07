Apariție neașteptată la Neversea în cea de-a doua seară a festivalului! Când a apărut pe plajă a întors toate privirile

09:30

Gabriela Cristea, în vârstă de 48 de ani, este moderatoarea emisiunii „Mireasa-capriciile iubirii”, de la Antena Stars. Până să ajungă aici, vedeta a făcut turul mai multor televiziuni și a prezentat diverse emisiuni cu audiențe […] The post Cum s-a întors Gabriela Cristea la Kanal D. Vedeta care prezintă „Mireasa, capriciile iubirii” la Antena 1 a avut de făcut naveta între cele două trusturi appeared first on Cancan.