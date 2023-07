Cum a ajuns munca la stat un lux pentru români. Unii angajați cer sporuri pentru „febra musculară” la degete din cauza tastaturii sau pentru statul pe scaun

09:50

În vara anului 2014, Liviu Vârciu și Ilinca Vandici au început un proiect inedit împreună. Cei doi prezentatori TV aveau emisiunea „O iubire de o vară”, dar în spatele titlului producției, mulți spuneau că ar […] The post Iubire interzisă între Liviu Vârciu și Ilinca Vandici? Cântărețul a recunoscut că a plăcut-o pe frumoasa vedetă Kanal D: „Suntem maturi și o să ținem dragostea asta frumoasă pentru noi” appeared first on Cancan.