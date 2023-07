Celentano din Las Fierbinţi a demisionat după 15 ani! Vedeta Pro TV s-a lăsat de teatru şi nu vrea să mai audă de scenă

18:10

Cătălin Bordea nu trece prin cea mai fericită perioadă a vieţii sale. Celebrul comediant şi femeia pe care a dus-o în faţa altarului s-au despărţit după mai bine de 11 ani de relaţie. Se pare […] The post „Înșelatul ar trebui să fie pedepsit”. Cătălin Bordea, declarație de iubire pentru Livia și discurs radical în privința adulterului appeared first on Cancan.