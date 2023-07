Dezamăgire cruntă pentru un turist român, în Thassos. Ce a descoperit când a ajuns în camera de hotel

21:10

Lidl vine cu oferte de nerefuzat în acest weekend. De sâmbătă, 8 iulie 2023, clienții vor găsi la raft un produs foarte căutat. Trebuie să ştiţi că are şi o reducere substanţială, iar stocul s-ar […] The post Marea reducere la Lidl are loc sâmbătă, 8 iulie. Produsul este râvnit de toți românii, iar acum îl găsiți la raft appeared first on Cancan.