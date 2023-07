Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Temperaturi peste cele normale în toată ţara

23:10

Un vis devenit realitate, Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023 aduce în această lună o personalitate absolută și un moment de vârf al programului cultural din acest an, pe lângă un festival de film deja îndrăgit, spectacole de teatru inedite și fascinante, ale unor trupe de teatru marcante atât din Timișoara, cât și din țară, mai multe evenimente de arte vizuale și sculptură, plus o expediție maritimă, acum în drum către Elefsina, colegă ECoC din Grecia în acest an.