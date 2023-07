Alexandra Stan și-a dat întâlnire la Neversea cu bărbatul care a salvat-o când era bătută: ”Hai să-ți zic ce mi-a făcut”

23:00

Valentin Ceaușescu, în vârstă de 75 de ani, s-a retras de multă vreme din viața publică. Fiul fostului dictator Nicolae Ceaușescu duce un trai modest, iar acum câțiva ani avea o pensie la limita plafonului […] The post Ce pensie are Valentin Ceaușescu, la 75 de ani. Suma modestă pe care o încasează lunar fiul dictatorilor appeared first on Cancan.