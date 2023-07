Bugetarul DGASPC arestat în dosarul azilelor groazei are 24 de case și terenuri și câștigă sute de mii de lei la pariuri

Bugetarul DGASPC Ilfov arestat în dosarul azilelor groazei are 24 de case și terenuri și câștigă an de an sume impresionante la pariuri online, reiese din declarația sa de avere. În ciuda averii sale uriașe, primea șpagă în pește proaspăt.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro