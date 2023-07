Emma Răducanu, recuperare în România cu ciorbă de legume. Descoperirea făcută de presa din Anglia

21:40

Roxana Hulpe a născut o fetiță superbă în luna februarie a acestui an. Fericitul eveniment i-a schimbat complet viața știristei de la ProTV, dar cu toate acestea, aștepta cu nerăbdare să se întoarcă în fața […] The post Roxana Hulpe a slăbit 40 de kilograme după naștere! Cum arată în prezent vedeta de la ProTV appeared first on Cancan.