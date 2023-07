Ce pensie are Cornel Palade? Actorul încasează lunar de la stat o sumă surprinzătoare: „Am atât cât am, dacă e nevoie mai dau și din ea jumătate”

12:30

Cu toții știm că locuitul la bloc are avantajele sale, dar și multe incoveniente. În majoritatea blocurilor se găsesc locatari care nu respectă orele de liniște și îi deranjează pe ceilalți vecini. În acest sens […] The post Ce amenzi se dau dacă tulburi liniștea vecinilor, în 2023. Nu vei mai încălca orele de liniște la asemenea „scoruri” appeared first on Cancan.