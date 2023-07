Decizia instanței în cazul lui Culiță Sterp! Artistul provocase panică în Cluj după ce fusese prins băut la volan

17:40

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru perioada 11-23 iulie 2023. În datele transmise este specificată și data pentru finalul caniculei. Estimările au fost realizate prin produsele numerice ale Centrului European pentru […] The post Când vin ploile în România. Meteorologii ANM, noi informații despre schimbarea vremii pe teritoriul țării noastre și sfârșitul caniculei appeared first on Cancan.