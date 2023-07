Oracolul din Bălcești, păcălit de ghicitoarea Brățara. Dumitru Dragomir ar fi fost înșelat cu milioane de euro de membrii a două clanuri din București

18:40

Vești bune au venit ieri pentru unii dintre români. Marcel Ciolacu a anunțat că angajații vor beneficia de o majorare a tichetelor de masă. Banii în plus ar urma să intre începând cu data de […] The post Vești bune, dar nu pentru toți românii! Cine sunt angajații care vor primi tichete de masă majorate de la 1 august appeared first on Cancan.