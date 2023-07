Proprietarul azilelor din Eforie Nord, de unde 37 de persoane au fost mutate în urma perchezițiilor, a amenințat că își dă foc fața Primăriei Constanța

17:20

Mii de civili ucraineni luați prizonieri de forțele ruse sunt torturați și forțați să sape tranșee pentru armata rusă, relatează joi, 13 iulie, agenția de știri The Associated Press (AP), citând zeci de foști prizonieri, oficiali ucraineni și imagini din satelit, potrivit The Moscow Times. Articolul AP descrie un sistem de detenție și abuzurile asupra […]