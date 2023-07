Competiție acerbă între roboții creați de tinerii din România. Marele premiu, câștigat de un robot care poate ajunge în cele mai periculoase locuri

Roboții creați de tinerii din țara noastră s-au duelat la prima ediţie a concursului de robotică "Looking for the New Shakey", organizat de Senatul Ştiinţific al Fundaţiei Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

