Motiv de mândrie pentru Rona Hartner. Fiica ei a dat lovitura la doar 15 ani

10:10

În fiecare vară, unitățile de cazare de pe litoralul românesc oferă locuri de muncă pentru cei care vor să lucreze în acest domeniu. Anunțurile de angajare inundă internetul, iar unele oferte sunt tentante. Vă prezentăm […] The post Am făcut calculul! Ce salariu primește o cameristă în Mamaia, pentru doar 4 ore de muncă pe zi appeared first on Cancan.