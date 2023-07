Furtuna a făcut ravagii în București. O persoană a ajuns la spital, după ce un copac a strivit un autoturism

16:30

Pe data de 13 iulie 2023 are loc o nouă extragere de la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loteria Română oferă, pentru a doua oară în această săptămână, câștigători