Bancul de weekend | Ion și Măria merg spre oraș, cu căruța cu legume

23:50

Cristian Popescu Piedone s-a retras la mare. Mamaia a țintit omul care a stat la zdup mai bine de un an înainte de a fi, în cele din urmă, achitat. Și-a luat nevasta, fiica, ginerele, […] The post Piedone, șef de orchestră la Loft! CANCAN.RO l-a descoperit în mijlocul mulțimii: e încă neliniștit! appeared first on Cancan.