Patru zodii care dau lovitura din acest weekend. Norocul le sărută pe frunte, urmează luna perfectă

15:10

Vacanța unor români s-a transformat într-un adevărat coșmar. Și-au făcut bagajele și s-au pregătit de concediu, apoi au plecat la drum cu destinația Grecia. Au ales stațiunea mult preferată de români, Thassos, fără să se […] The post Vacanța unor români s-a transformat în coșmar! Cum au rămas fără bani, după ce au fost la mănăstire în Grecia: „Aveți mare grijă” appeared first on Cancan.