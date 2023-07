Ce este epitetul – exemple

11:50

Atunci când zborul tău are întârziere mare, este bine să știi că ai anumite drepturi importante, iar compania aeriană are niște obligații față de pasageri. Află ce este bine să știi despre drepturile tale atunci când achiziționezi serviciile unei companii aeriene. Ce drepturi ai dacă zborul tău are întârziere mare? Astfel de întrebări sunt chiar […]