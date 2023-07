Apariție neașteptată în stațiunea Eforie Sud, în plină zi. Animalul s-a strecurat printre turiști, pe plajă

17:50

În urmă cu ceva vreme, povestea emoționantă a lui Michael Ray a ieșit la iveală. Individul din Kentucky, Statele Unite ale Americii, a avut gemeni. Când avea doar 3 luni, Charlie, unul dintre ei, a […] The post Băiatul i-a murit și a vrut să se sinucidă! Bărbatul care a rămas în viață datorită fiicei sale care suferă de Sindromul Down appeared first on Cancan.