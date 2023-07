Larisa Iordache va ajunge în fața altarului? Ce spune fosta gimnastă: „Este nerăbdătoare să ne vadă”

23:50

Cerințele Mayei sunt lege pentru Connect-R. Și e de înțeles. E singura fiică pe care o are, bașca, e și despărțit de câțiva ani de mama ei, Misha. Astfel, separarea dintre părinți nu trebuie resimțită […] The post Connect-R a pășit pe drumul bun grație credinței, dar o mai comite și el! CANCAN.RO l-a surprins: Cu gândul la icoane, cu ochii la cucoane! appeared first on Cancan.